В России ожидают всплеск мошеннических схем в отношении студентов В сентябре ожидается всплеск схем с поддельными льготами на обучение

В преддверии нового учебного года мошенники могут активизироваться, нацеливаясь на студентов в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники предоставляют фиктивные льготные кредиты на обучение и доступ к образовательным материалам.

Мошенники, выдавая себя за представителей новой государственной программы «льготных образовательных кредитов», попытаются получить личные данные граждан и попросить «страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита». После поступления денег кредит не будет выдан, а контакты с мошенниками будут разорваны.

Специалисты также выявили мошенническую схему, связанную с оплатой доступа к образовательным материалам. Согласно информации из «Мошеловки», первокурсникам и другим студентам поступают сообщения в соцсетях и мессенджерах с предложениями приобрести доступ к «эксклюзивным лекциям», «тестированию» или «обязательным онлайн-курсам». Ссылки в этих сообщениях ведут на фальшивые платежные шлюзы, где мошенники похищают финансовую информацию пользователей.

Ранее эксперт Константин Горбунов предупредил, что с началом нового учебного года специалисты отметили увеличение случаев мошенничества среди школьников. Злоумышленники создают фальшивые сайты с заманчивыми предложениями, побуждая детей вводить пароли и личные данные.