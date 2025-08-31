День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:30

В России ожидают всплеск мошеннических схем в отношении студентов

В сентябре ожидается всплеск схем с поддельными льготами на обучение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии нового учебного года мошенники могут активизироваться, нацеливаясь на студентов в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники предоставляют фиктивные льготные кредиты на обучение и доступ к образовательным материалам.

Мошенники, выдавая себя за представителей новой государственной программы «льготных образовательных кредитов», попытаются получить личные данные граждан и попросить «страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита». После поступления денег кредит не будет выдан, а контакты с мошенниками будут разорваны.

Специалисты также выявили мошенническую схему, связанную с оплатой доступа к образовательным материалам. Согласно информации из «Мошеловки», первокурсникам и другим студентам поступают сообщения в соцсетях и мессенджерах с предложениями приобрести доступ к «эксклюзивным лекциям», «тестированию» или «обязательным онлайн-курсам». Ссылки в этих сообщениях ведут на фальшивые платежные шлюзы, где мошенники похищают финансовую информацию пользователей.

Ранее эксперт Константин Горбунов предупредил, что с началом нового учебного года специалисты отметили увеличение случаев мошенничества среди школьников. Злоумышленники создают фальшивые сайты с заманчивыми предложениями, побуждая детей вводить пароли и личные данные.

Россия
мошенники
студенты
кредиты
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.