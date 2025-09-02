День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 09:31

Молдавская полиция начала обыски у оппозиционеров

Оппозиционер Влах: полиция пришла с обысками к членам партии «Сердце Молдовы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молдавская полиция пришла с обысками к активистам партии «Сердце Молдовы», сообщила ее лидер, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах в своем Telegram-канале. По ее словам, власти пытаются заставить их замолчать.

Причина, очевидно, надуманная и формальная. Настоящая цель — попытка запугать и дискредитировать нас, — написала Влах.

Она подчеркнула, что правда находится на стороне оппозиционеров. А те, кто «совершает беззакония и злоупотребления», ответят по закону, добавила политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Молдавии готовит почву для фальсификаций на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. По ее словам, руководство в Кишиневе осознает собственную неспособность честно победить на выборах, а Москва неоднократно обращала внимание на махинации с численностью избирательных участков за пределами Молдавии.

Тем временем оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) направила обращение к властям США с просьбой направить международных наблюдателей на предстоящие выборы. В заявлении отмечается, что присутствие независимых экспертов поможет обеспечить прозрачность избирательного процесса.

