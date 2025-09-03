Рухнувший автомобильный мост перекрыл дорогу к селу в Амурской области

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Амурской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцем. По его словам, мост провалился после проезда грузовика, перевозившего груз больше нормы.

Как уточнил канал, авария произошла около 13:20 часов по московскому времени. Речь идет о переправе между селами Светильное с населением 95 человек и Селеткан, где проживают 376 человек. Движение в сторону последнего было полностью парализовано. В настоящее время на месте аварии работают специалисты.

