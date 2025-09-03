Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:27

Рухнувший автомобильный мост перекрыл дорогу к селу в Амурской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Амурской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцем. По его словам, мост провалился после проезда грузовика, перевозившего груз больше нормы.

Как уточнил канал, авария произошла около 13:20 часов по московскому времени. Речь идет о переправе между селами Светильное с населением 95 человек и Селеткан, где проживают 376 человек. Движение в сторону последнего было полностью парализовано. В настоящее время на месте аварии работают специалисты.

Ранее в одной из московских школ произошло обрушение строительных лесов. По предварительной информации, в результате пострадали три человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший получил ушибы и отказался ехать в больницу. На место прибыли экстренные службы.

До этого в Новосибирске огромный тополь упал на остановку общественного транспорта. В момент происшествия там находились люди, несколько человек получили травмы. Сам павильон был полностью разрушен.

Амурская область
мосты
обрушения
кадры
