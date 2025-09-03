Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:30

Солнечные вспышки оказались мощнее, чем думали ученые

AJL: ионы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее электронов

Ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что положительно заряженные ионы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее электронов, сообщает The Astrophysical Journal Letters. Это открытие помогает объяснить загадку аномально широких спектральных линий, над которой астрономы бились почти полвека.

Авторы работы пересмотрели старые модели с учетом новых данных о магнитной реконнекции — процессе переплетения линий магнитного поля и высвобождения большого количества энергии. Исследование показало, что составляющие половину солнечной плазмы ионы могут нагреваться до 60 млн градусов.

Мы были поражены тем, что магнитная реконнекция нагревает ионы в 6,5 раза сильнее электронов. Этот закон уже подтвердили в космосе рядом с Землей и в моделях солнечного ветра, но никто раньше не связывал эти данные с солнечными вспышками, — отметил старший преподаватель Школы математики и статистики Александр Рассел.

Ранее в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данных астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.

