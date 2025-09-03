Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки Депутат Иванов призвал украинских гимнасток не игнорировать турнир с Мельниковой

Украинским спортсменкам не стоит бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) по спортивной гимнастике в Париже из-за допуска туда российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, спорт должен объединять народы, а не становиться инструментом политических игр.

Попытки украинской стороны политизировать спортивные соревнования являются губительными для самого духа настоящих спортивных соревнований. Мы должны защищать чистоту спорта и давать возможность лучшим спортсменам мира соревноваться друг с другом. Украинским гимнасткам пора перестать прятаться за политическими лозунгами и начать работать над своими спортивными результатами. Российские спортсмены всегда готовы к честной борьбе и ждут того же от своих соперников, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что украинские спортсменки пытаются прикрыть спортивные страхи политической риторикой. По его мнению, они боятся честной конкуренции с российской школой гимнастики, которая считается одной из сильнейших в мире.

Ангелина Мельникова — это гордость российского спорта, чемпионка с мировым именем. Ее присутствие на любых соревнованиях заслужено и является честью для организаторов, — добавил Иванов.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что призыв Федерации гимнастики Украины бойкотировать соревнования в Париже, если в них примет участие Мельникова, будет проигнорирован. По ее словам, украинцы боятся того, что она — сильная спортсменка.