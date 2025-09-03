Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:05

Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки

Депутат Иванов призвал украинских гимнасток не игнорировать турнир с Мельниковой

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинским спортсменкам не стоит бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) по спортивной гимнастике в Париже из-за допуска туда российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, спорт должен объединять народы, а не становиться инструментом политических игр.

Попытки украинской стороны политизировать спортивные соревнования являются губительными для самого духа настоящих спортивных соревнований. Мы должны защищать чистоту спорта и давать возможность лучшим спортсменам мира соревноваться друг с другом. Украинским гимнасткам пора перестать прятаться за политическими лозунгами и начать работать над своими спортивными результатами. Российские спортсмены всегда готовы к честной борьбе и ждут того же от своих соперников, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что украинские спортсменки пытаются прикрыть спортивные страхи политической риторикой. По его мнению, они боятся честной конкуренции с российской школой гимнастики, которая считается одной из сильнейших в мире.

Ангелина Мельникова — это гордость российского спорта, чемпионка с мировым именем. Ее присутствие на любых соревнованиях заслужено и является честью для организаторов, — добавил Иванов.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что призыв Федерации гимнастики Украины бойкотировать соревнования в Париже, если в них примет участие Мельникова, будет проигнорирован. По ее словам, украинцы боятся того, что она — сильная спортсменка.

украинцы
россияне
спортсмены
гимнасты
соревнования
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.