День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:05

Пышный омлет из двух ингредиентов — рецепт за 5 минут

Пышный омлет из двух продуктов: простой рецепт Пышный омлет из двух продуктов: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Казалось бы, что может быть проще омлета? Но сделать его по-настоящему пышным, как в ресторане, — это целое искусство. Сегодня мы раскроем секрет идеального омлета, для которого не нужна духовка и используется всего два основных ингредиента.

Для приготовления вам понадобится всего два ингредиента: 3 яйца и 150 мл молока. Это классическое сочетание, которое всегда дает отличный результат. Сначала разбейте яйца в подходящую емкость. Влейте к ним молоко, добавьте щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Самый важный шаг — это взбивание. Делайте это венчиком или вилкой очень энергично, чтобы появилась легкая пенка. Это насытит омлет воздухом и сделает его пышным.

Жарить будем на подсолнечном или сливочном масле — как вам больше нравится. Вылейте омлетную смесь на сковородку, распределите ее равномерно по всей поверхности и тут же накройте крышкой. Снизьте мощность плиты до минимума. Готовьте омлет 3-4 минуты. Не снимайте крышку! За это время омлет поднимется, станет воздушным и нежным. Как только края схватятся, а середина перестанет быть жидкой, можно снимать с огня. Подавайте омлет сразу, пока он не осел, украсив свежей зеленью или тертым сыром.

  • Совет: для лучшего результата используйте сковороду с толстым дном и плотно прилегающей крышкой.

Читайте также: драники без муки — простой рецепт для завтрака.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простыерецепты
быстрыерецепты
омлет
завтраки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева бросит Галкина и сбежит в Россию с детьми, семья на грани краха?
Общественники потребовали от РЖД снизить стоимость билетов на поезда до 50%
Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области
«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром
Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму
Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»
Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»
Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму
Россиянина осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму
Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»
Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.