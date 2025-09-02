Пышный омлет из двух ингредиентов — рецепт за 5 минут

Казалось бы, что может быть проще омлета? Но сделать его по-настоящему пышным, как в ресторане, — это целое искусство. Сегодня мы раскроем секрет идеального омлета, для которого не нужна духовка и используется всего два основных ингредиента.

Для приготовления вам понадобится всего два ингредиента: 3 яйца и 150 мл молока. Это классическое сочетание, которое всегда дает отличный результат. Сначала разбейте яйца в подходящую емкость. Влейте к ним молоко, добавьте щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Самый важный шаг — это взбивание. Делайте это венчиком или вилкой очень энергично, чтобы появилась легкая пенка. Это насытит омлет воздухом и сделает его пышным.

Жарить будем на подсолнечном или сливочном масле — как вам больше нравится. Вылейте омлетную смесь на сковородку, распределите ее равномерно по всей поверхности и тут же накройте крышкой. Снизьте мощность плиты до минимума. Готовьте омлет 3-4 минуты. Не снимайте крышку! За это время омлет поднимется, станет воздушным и нежным. Как только края схватятся, а середина перестанет быть жидкой, можно снимать с огня. Подавайте омлет сразу, пока он не осел, украсив свежей зеленью или тертым сыром.

Совет: для лучшего результата используйте сковороду с толстым дном и плотно прилегающей крышкой.

Читайте также: драники без муки — простой рецепт для завтрака.