Освобождение населенного пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике сопровождалось ожесточенным сопротивлением со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск «Восток» с позывным Сокол. По его словам, отступающие подразделения ВСУ открывали огонь по своим же оставленным позициям. Также противник боялся ближнего боя.

Задача была зайти в начало населенного пункта Камышеваха. Приходилось это все делать по ночи, в пончо, в котором противник не видит ночью. Двигались скрытно, закрепились в первом окопе. Дальше пошли — противник бросил позиции, все имущество оставлено. Но едва мы начали продвигаться дальше, они открыли огонь по тем же окопам артиллерией и минометами, — сказал собеседник агентства.

Ранее боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Белый рассказал о столкновении с украинской засадой у населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Несмотря на численное превосходство противника, ему удалось выжить в бою, уничтожив троих военнослужащих ВСУ. С оставшимися солдатами штурмовик вступил в рукопашную схватку, после которой стороны «мирно разошлись». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины оставили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска. Российские бойцы сообщают, что атака завершилась полным провалом для ВСУ. Подразделения Вооруженных сил РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.