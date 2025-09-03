Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске

Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 3 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 3 сентября: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. Противник перебрасывает резервы и контратак не проводил. В лесу возле Синельниково воины „Севера“ с тяжелыми боями продолжают продвижение вглубь. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей „северяне“ заняли одно техническое здание. На востоке города в районе Тихого также есть успехи. Всего за сутки продвижение составило до 150 метров», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, в лесу западнее Синельниково ВС РФ заняли позицию ВСУ, продвинувшись на 200 метров.

«На участке фронта Меловое — Хатнее без существенных изменений. Авиация ВКС и ТОС „северян“ продолжают наносить удары по позициям врага в районе Хатнего и Амбарного. В 425-м ОШП растут случаи самовольного оставления части. Часть из них совершается с целью перевестись в другое подразделение. В полку очень негативно настроены в отношении командования, которое зарекомендовало себя как некомпетентное и при этом не отпускает военнослужащих в другие части. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев отметил, что ситуация на Купянском направлении в последние дни весьма неопределенная из-за ряда резонансных заявлений и их опровержений.

«Насколько известно, Московка остается под контролем ВС РФ, идут бои в районе Соболевки. В Купянске в целом ситуация остается сложной, ВС РФ ведут бои в городской черте. На Харьковском отрезке противник стянул дополнительные резервы в район Волчанска. В южной части города идет очень жесткое интенсивное сражение», — добавил он.

«Дневник десантника» отметил, что наемников Иностранного легиона ВСУ перебрасывают к Тихому на Харьковском направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Из-за успешного продвижения нашей армии противник вынужден укреплять рубежи отрядами наемников, которые сформированы из иностранных граждан. Эти отряды привлекаются для замены армейских подразделений, понесших значительные потери, плюс они более мотивированы деньгами, пока не попадают на передовую линию, после чего проходит отрезвление и большая часть из них погибает. В последнее время регулярно перебрасываются в район населенного пункта Тихое. Ранее дислоцировавшиеся там армейские части были выведены вследствие серьезных потерь», — добавил автор канала.

Военный блогер Юрий Подоляка вчера написал, что «вывешивание российского флага на вышке в районе Купянска — это „антикриз“ и бессмысленная затея». Его резкое заявление прокомментировал канал «Война с фейками».

«В реальности флаг установлен с помощью БПЛА (кстати, дрон отлично виден на кадрах, Подоляка просто его не заметил), прежде всего для того, чтобы не ставить под угрозу жизни бойцов, заставляя их подниматься по хорошо просматриваемой и простреливаемой вышке. Что же касается „бессмысленности“ установки знамени, то этот довод не выдерживает никакой критики. Флаг — это символ скорого освобождения города. При этом никто не говорит, что Купянск уже взят или будет взят прямо завтра — борьба продолжается, а российский триколор призван воодушевлять наших бойцов и в то же время деморализовывать окопавшихся боевиков ВСУ», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Чугуновка Харьковской области.

«Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств», — добавили в МО РФ.

