День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:15

Огурцы кружочками в маринаде: бургершоны — идеальная закуска на зиму

Огурцы кружочками на зиму: простой рецепт Огурцы кружочками на зиму: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы — короли летних заготовок, но сегодня мы приготовим их так, чтобы они идеально подошли для бутербродов, бургеров и сэндвичей, как в лучших американских закусочных. Эти хрустящие, кисло-сладкие огуречные кружочки можно есть просто так или добавлять в любой бургер, именуя их бургершонами.

Для этой заготовки вам понадобится примерно 1,5 кг небольших огурцов. Для маринада возьмите 1 литр воды, 250 мл уксуса 9%, 200 г сахара, 2 ст. л. соли. Из специй подготовьте 1 ст. л. семян горчицы, 1 ч. л. горошин черного перца, 2-3 зубчика чеснока и пару веточек укропа. Сначала огурцы нужно хорошо помыть и замочить на несколько часов в очень холодной воде, чтобы они стали максимально хрустящими. Затем нарежьте их тонкими кружочками.

В каждую банку (предварительно стерилизуйте их) кладите дольки чеснока, горошинки перца и семена горчицы. Далее положите огурчики.

Тем временем займемся маринадом. Соедините воду, всыпьте сахарный песок, соль, дождитесь, пока закипит. Варите, пока сахарный песок и соль полностью не растворятся. Влейте уксус, снимите маринад с плиты. Залейте кипящей жидкостью огурцы, накройте крышками и сразу же закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Уже через неделю огурцы можно будет пробовать.

  • Совет: чтоб огурчики громко хрустели, используйте только свежие, молодые плоды с тонкой кожурой.

Посмотрите рецепт тертых огурцов у нас на сайте.

огурцы
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрыерецепты
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна признает Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.