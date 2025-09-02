Огурцы кружочками в маринаде: бургершоны — идеальная закуска на зиму

Огурцы — короли летних заготовок, но сегодня мы приготовим их так, чтобы они идеально подошли для бутербродов, бургеров и сэндвичей, как в лучших американских закусочных. Эти хрустящие, кисло-сладкие огуречные кружочки можно есть просто так или добавлять в любой бургер, именуя их бургершонами.

Для этой заготовки вам понадобится примерно 1,5 кг небольших огурцов. Для маринада возьмите 1 литр воды, 250 мл уксуса 9%, 200 г сахара, 2 ст. л. соли. Из специй подготовьте 1 ст. л. семян горчицы, 1 ч. л. горошин черного перца, 2-3 зубчика чеснока и пару веточек укропа. Сначала огурцы нужно хорошо помыть и замочить на несколько часов в очень холодной воде, чтобы они стали максимально хрустящими. Затем нарежьте их тонкими кружочками.

В каждую банку (предварительно стерилизуйте их) кладите дольки чеснока, горошинки перца и семена горчицы. Далее положите огурчики.

Тем временем займемся маринадом. Соедините воду, всыпьте сахарный песок, соль, дождитесь, пока закипит. Варите, пока сахарный песок и соль полностью не растворятся. Влейте уксус, снимите маринад с плиты. Залейте кипящей жидкостью огурцы, накройте крышками и сразу же закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Уже через неделю огурцы можно будет пробовать.

Совет: чтоб огурчики громко хрустели, используйте только свежие, молодые плоды с тонкой кожурой.

