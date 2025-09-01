День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:26

Секрет сладких огурцов: как избежать горечи при сборе урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие огородники уверены, что горечь в огурцах появляется из-за недостаточного полива, но настоящая причина кроется в другом. Неправильное обращение с растениями во время сбора провоцирует выработку кукурбитацина.

Это вещество накапливается в плодах как защитная реакция на механические повреждения. Резкие движения при срывании огурцов травмируют плети, заставляя растение выделять горечь. Особенно страдают сорта с тонкой кожурой и нежными побегами.

Собирать урожай нужно аккуратно: одной рукой придерживайте плеть, а другой бережно отделяйте плод. Ни в коем случае нельзя дергать или перекручивать огурцы.

Повреждённые плети выделяют ферменты, которые распространяются по всему растению. Это влияет не только на сорванные плоды, но и на те, что только формируются.

Больше всего кукурбитацина накапливается у основания плода и в кожуре. Если очистить огурец и отрезать попку, горечь почти не ощущается.

Некоторые современные гибриды генетически защищены от горечи, но даже они могут начать горчить при систематическом неправильном сборе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особенно важно быть внимательным в жаркую погоду, когда растения уязвимы. В это время лучше собирать урожай ранним утром, когда тургор максимальный.

Если повреждения уже произошли, подкормите растения калийными удобрениями и сделайте паузу в сборе плодов на несколько дней. Это снижает уровень стресса и помогает сохранить вкус урожая.

Опытные огородники отмечают, что при бережном обращении даже старые сорта, склонные к горечи, дают вкусные плоды. Всё дело в аккуратности и внимании к растениям.

Внезапное похолодание в конце лета или начале осени представляет серьезную угрозу для теплолюбивых огурцов. Особенно чувствительны к низким температурам их корни, которые могут пострадать уже при +5–7 °C. Чтобы помочь растениям пережить стресс, эффективна подкормка калием из древесной золы.

овощи
огурцы
огороды
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.