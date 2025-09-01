Секрет сладких огурцов: как избежать горечи при сборе урожая

Многие огородники уверены, что горечь в огурцах появляется из-за недостаточного полива, но настоящая причина кроется в другом. Неправильное обращение с растениями во время сбора провоцирует выработку кукурбитацина.

Это вещество накапливается в плодах как защитная реакция на механические повреждения. Резкие движения при срывании огурцов травмируют плети, заставляя растение выделять горечь. Особенно страдают сорта с тонкой кожурой и нежными побегами.

Собирать урожай нужно аккуратно: одной рукой придерживайте плеть, а другой бережно отделяйте плод. Ни в коем случае нельзя дергать или перекручивать огурцы.

Повреждённые плети выделяют ферменты, которые распространяются по всему растению. Это влияет не только на сорванные плоды, но и на те, что только формируются.

Больше всего кукурбитацина накапливается у основания плода и в кожуре. Если очистить огурец и отрезать попку, горечь почти не ощущается.

Некоторые современные гибриды генетически защищены от горечи, но даже они могут начать горчить при систематическом неправильном сборе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особенно важно быть внимательным в жаркую погоду, когда растения уязвимы. В это время лучше собирать урожай ранним утром, когда тургор максимальный.

Если повреждения уже произошли, подкормите растения калийными удобрениями и сделайте паузу в сборе плодов на несколько дней. Это снижает уровень стресса и помогает сохранить вкус урожая.

Опытные огородники отмечают, что при бережном обращении даже старые сорта, склонные к горечи, дают вкусные плоды. Всё дело в аккуратности и внимании к растениям.

Внезапное похолодание в конце лета или начале осени представляет серьезную угрозу для теплолюбивых огурцов. Особенно чувствительны к низким температурам их корни, которые могут пострадать уже при +5–7 °C. Чтобы помочь растениям пережить стресс, эффективна подкормка калием из древесной золы.