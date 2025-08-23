Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Уникальный трюк с золой спасет огурцы от холодного удара и порчи урожая

Внезапное похолодание в конце лета или начале осени представляет серьезную угрозу для теплолюбивых огурцов. Особенно чувствительны к низким температурам их корни, которые могут пострадать уже при +5–7 °C. Чтобы помочь растениям пережить стресс, эффективна подкормка калием из древесной золы.

Для приготовления раствора растворите один стакан древесной золы в 10 литрах теплой воды и дайте настояться несколько часов, периодически помешивая. Полученным настоем полейте огуречные грядки под корень, избегая попадания на листья.

Калий из золы повышает концентрацию клеточного сока в тканях огурцов, снижая точку замерзания и укрепляя клеточные стенки. Такая подкормка действует как антистрессант, помогая растениям легче переносить понижение температуры и сохраняя урожай.

Лучшее время для полива — утренние часы теплого дня, чтобы корни успели впитать питательные вещества. Одновременно можно обработать растения внекорневыми стимуляторами — эпином или цирконом, что дополнительно повышает устойчивость к стрессу.

Для защиты корней от холода полезно замульчировать почву вокруг кустов слоем сухой травы, компоста или опилок толщиной 5–7 см. В случае заморозков над грядками стоит соорудить временное укрытие из спанбонда или пленки на дугах — это защитит листья и стебли.

Этот простой и доступный прием с древесной золой помогает продлить плодоношение огурцов, защищая растения от капризов погоды. Он полностью безопасен и экологичен, подходит для каждого огородника.

Для минимизации стресса не используйте холодную воду из колодца или скважины — лучше поливать только теплой водой, прогретой до температуры воздуха.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
