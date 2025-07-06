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06 июля 2025 в 08:00

День Ивана Купалы 7 июля: красивые открытки

День Ивана Купалы — красивые открытки и картинки с поздравлениями День Ивана Купалы — красивые открытки и картинки с поздравлениями Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Иван Купала (7 июля) — один из самых ярких и загадочных славянских праздников, уходящий корнями в древние языческие обряды поклонения солнцу, воде и огню, но слившийся в народной традиции с христианским Рождеством Иоанна Предтечи. Эта волшебная ночь с 6 на 7 июля, когда природа достигает пика своего летнего могущества, наполнена уникальными обрядами: прыжками через очищающий костер, пусканием венков по воде в поисках суженого, сбором целебных трав и легендарными поисками цветка папоротника. Праздник символизирует единение человека с природой, очищение души и тела, а также веру в чудеса и магию самого короткого летнего ночного часа. Сегодня Иван Купала остается живой традицией, привлекающей своей таинственностью, весельем и глубокой связью с природными циклами.

Вы можете поздравить родных и близких с этим летним праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

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Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.

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