День Ивана Купалы — красивые открытки и картинки с поздравлениями

Иван Купала (7 июля) — один из самых ярких и загадочных славянских праздников, уходящий корнями в древние языческие обряды поклонения солнцу, воде и огню, но слившийся в народной традиции с христианским Рождеством Иоанна Предтечи. Эта волшебная ночь с 6 на 7 июля, когда природа достигает пика своего летнего могущества, наполнена уникальными обрядами: прыжками через очищающий костер, пусканием венков по воде в поисках суженого, сбором целебных трав и легендарными поисками цветка папоротника. Праздник символизирует единение человека с природой, очищение души и тела, а также веру в чудеса и магию самого короткого летнего ночного часа. Сегодня Иван Купала остается живой традицией, привлекающей своей таинственностью, весельем и глубокой связью с природными циклами.

Вы можете поздравить родных и близких с этим летним праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

День Ивана Купалы 7 июля: красивые открытки Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.