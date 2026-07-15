Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 июля 2026 года

Наступил 196-й день 2026 года. Отсчитываем 169 дней до новогодних праздников. Сегодня во всем мире отмечают День навыков молодежи, в России — День русской лени. Христиане отмечают День Петровой матки, а язычники — День берегини. Расскажем о каждом из них подробнее, а также узнаем, какие еще праздники выпадают на 15 июля 2026 года.

Какой праздник отмечают верующие 15 июля — языческой берегини или Сырой Богородицы?

Славяне на Руси 15 июля отмечали праздник, прославляющий берегиню — языческую богиню, которая отвечала за гармонию в доме и семье. Другое ее имя — Лада. Ей также приписывалась роль матери всех языческих духов. Считалось, что Лада защищает от любых бед, болезней и несчастий. Берегине молились об обильном урожае, представляя ее в образе русской березы.

После Крещения Руси этот праздник в сознании людей слился с отмечавшимся тремя днями ранее Петровым днем и стал называться Петрова матка. Поскольку поклонение старым богам жестоко каралось, постепенно праздник берегини на Руси стали называть Сырой Богородицей, которой христиане также молятся о спасении и защите.

С языческих времен до наших дней дошли две традиции этого праздника: 15 июля принято сажать березу возле дома, чтобы она защищала его жителей от всех невзгод; а также готовить вареники с вишней и угощать всех домочадцев, родичей и соседей.

Официальная церковь в России 15 июля будет отмечать праздник, посвященный памяти святителя Фотия, который жил на рубеже XIV–XV веков и вошел в историю благодаря тому, что сыграл значительную роль в укреплении единства Русской церкви в начале XV века.

Также 15 июля 2026 года православные будут отмечать праздник в честь перенесения Ризы Богоматери во Влахернский храм в Константинополе. Считается, что хитон, который носила Божья Матерь, был обретен в Назарете в 471 году, с ним христиане связывают множество чудотворных явлений.

Праздники 15 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники отметят 15 июля 2026 года в разных странах

В странах, входящих в состав Организации Объединенных Наций, 15 июля 2026 года будут отмечать День навыков молодежи. Надо отметить, что способности, которыми обладают люди юного возраста, с каждым годом становятся все изощреннее и все больше опережают умения тех, кто старше. Остается надеяться, что в честь праздника молодежь охотно поделится своими знаниями со старшим поколением.

Другой вопрос, что не все люди в возрасте хотят овладевать новомодными умениями. Особенно в День русской лени, праздник, который также отмечается сегодня, 15 июля. Некоторые считают, что русская лень — особенная, непохожая на лень других народов. Одним из символов этого явления можно считать сказочного персонажа Емелю. Впрочем, в современном мире появляются и те, кто думает, что русская лень — это всего лишь обычная прокрастинация.

Но уж если вы решили воздать должное особенному русскому явлению, то вполне можно совместить его с Днем смотрения на фонари. Для этого, как можно догадаться, почти ничего не надо делать, кроме как любоваться светом, на который летят мотыльки.

Если же лень вам надоела и вы решили изменить свой образ жизни, то и для этого сегодня имеется повод — День вылазки из своей конуры. «Конура» в данном случае может означать квартиру, уютную кровать или любое другое теплое место, где находится ваша зона комфорта.

Начиная новую жизнь, можно завести и новые привычки. И для этого день сегодня полностью подходит — отмечается праздник «Отдай что-то». Если вы считаете, что поделиться с окружающими вам совершенно нечем, то хотя бы подарите улыбку своим коллегам или прохожим.

А поскольку 15 июля отмечают еще и День рисования углем, то можно попробовать свои силы и в этом деле. И если оно пойдет успешно — поделиться красивыми рисунками с друзьями.

Еще один праздник, который будут сегодня отмечать в России, — это День гинеколога. Прекрасный повод поздравить своих врачей, знакомых или коллег.

15 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также во всем мире сегодня отмечается День пожарной безопасности домашних животных. Питомцам можно подарить небольшой, но вкусный подарок. А хозяевам на всякий случай положить на видное место ошейник с поводком или поставить переноску. Если однажды вам придется спешно покидать жилище из-за пожара, то все необходимое для спасения питомцев будет у вас под рукой. Хотя лучше, чтобы делать этого никогда не пришлось.

Ну и, наконец, сегодня очередной праздник для гурманов — День мармеладных червячков. Их рецептом для приготовления дома мы обязательно поделимся в одной из наших статей.

Памятные даты и исторические праздники 15 июля в России и мире

И традиционно расскажем о том, какие события произошли в мире в этот день в разные годы.

1099 год — участники Первого крестового похода взяли Иерусалим.

1240 год — в результате успешного нападения на шведский лагерь князь Александр Невский разгромил противника.

1865 год — в Санкт-Петербурге прекратил действие запрет на курение табака на улице, который был введен в 1846 году.

1916 год — в США основана The Pacific Aero Products Company. Через год она получила название The Boeing Company в честь своего основателя авиаконструктора Уильяма Боинга.

1933 год — в Свердловске запущен в эксплуатацию завод «Уралмаш».

1957 год — официальная дата основания космодрома Плесецк.

1965 год — в США принят закон об обязательной печати на сигаретных пачках информации о вреде табакокурения.

1988 год — в Америке вышел на экраны боевик, ставший одной из визитных карточек актера Брюса Уиллиса, — «Крепкий орешек». Фильм в прокате посмотрели более 23 млн зрителей. Кассовые сборы составили более $140 млн при бюджете в $28 млн.

Памятные даты 15 июля Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1606 год — голландский художник, автор картин «Ночной дозор», «Еврейская невеста», «Урок анатомии доктора Николаеса Тульпа», «Христос и грешница», «Пир Валтасара», «Возвращение блудного сына» Рембрандт Харменс ван Рейн.

1848 год — итальянский экономист, социолог, создатель математической школы в политэкономии, автор «Принципа Парето» Вильфредо Парето.

1945 год — российский музыкальный продюсер групп «Кино», «Технология», певицы Линды, певцов Влада Сташевского и Димы Билана Юрий Айзеншпис.

1961 год — американский актер, известный по фильмам «Взвод», «Потрошители», «Телефонная будка», Форест Уитакер.

Дни рождения 15 июля Фото: imago stock&people/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1868 год — американский стоматолог, который первым в мире использовал эфир в качестве анестетика при проведении хирургических операций, Уильям Мортон.

1904 год — русский писатель Антон Чехов.

1916 год — русский биолог Илья Мечников.

1939 год — швейцарский психиатр, выделивший шизофрению в качестве самостоятельного заболевания, Эйген Блейлер.

1997 год — итальянский модельер Джанни Версаче.

2017 год — советский актер, ставший знаменитым после исполнения роли Полиграфа Шарикова в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко, Владимир Толоконников.

2021 год — советский и российский актер и музыкант Петр Мамонов.

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