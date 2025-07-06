Раскрыта причина жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края оказалась неисправность двигателя, сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Илья Гладченко, чьи слова приводит пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он подтвердил, что в результате происшествия обошлось без погибших. По факту произошедшего организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

6 июля 2025 года в утреннее время в Читинском районе вблизи СНТ [в селе] Смоленка самолет Ан-2 совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя. На борту самолета находились 11 парашютистов, в том числе капитан воздушного судна. В результате экстренной посадки погибших нет, — сказал Гладченко.

Самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкалья в ночь на воскресенье, 6 июля. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Позднее Министерство здравоохранения края уточнило, что при аварийной посадке самолета травмы получили 10 человек.