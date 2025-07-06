Британские инструкторы, которые готовили солдат ВСУ, делились неэффективными знаниями, заявил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. По его словам, новые умения и навыки нельзя было применить в бою, так как они не были актуальными.

Я проходил военную подготовку в селе Старичи, Яворовский полигон <…>. В учебном центре с нами работали трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям, — заявил пленный.

Ранее генерал-лейтенант и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что многие пленные солдаты ВСУ выражают благодарность российским военным за эвакуацию с передовой, где они подвергались опасности не только от противника, но и от собственных сослуживцев. Алаудинов подчеркнул, что процесс вывода украинских военнослужащих с линии фронта сопряжен со значительными трудностями.

До этого представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность практикой украинских властей, публикующих видеоматериалы с участием военнопленных. В организации расценили такие действия как прямое нарушение норм международного гуманитарного права.