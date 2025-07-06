Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 08:32

Украинский пленный раскрыл некомпетентность британских инструкторов

Пленный Шендевинский: британские инструкторы учили ВСУ неэффективным приемам

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Британские инструкторы, которые готовили солдат ВСУ, делились неэффективными знаниями, заявил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский. По его словам, новые умения и навыки нельзя было применить в бою, так как они не были актуальными.

Я проходил военную подготовку в селе Старичи, Яворовский полигон <…>. В учебном центре с нами работали трое английских инструкторов, которые делились с нами своим опытом. Но их опыт был нецелесообразный, потому что они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям, — заявил пленный.

Ранее генерал-лейтенант и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что многие пленные солдаты ВСУ выражают благодарность российским военным за эвакуацию с передовой, где они подвергались опасности не только от противника, но и от собственных сослуживцев. Алаудинов подчеркнул, что процесс вывода украинских военнослужащих с линии фронта сопряжен со значительными трудностями.

До этого представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность практикой украинских властей, публикующих видеоматериалы с участием военнопленных. В организации расценили такие действия как прямое нарушение норм международного гуманитарного права.

СВО
ВСУ
военнопленные
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал пырнувшего ножом школьника в Сергиевом-Посаде мужчину
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Россияне больше не смогут получать паспорта одной из стран СНГ
В Турции забили тревогу из-за катастрофического секрета Киева
Фигуранту дела о взятке в службе утилизации Минобороны вменили новую статью
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.