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06 июля 2025 в 08:18

Эксперт раскрыл, что может остановить крах Украины

Обозреватель Гришин: у Зеленского есть инструмент для спасения Украины

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демографическую и экономическую ситуацию на Украине можно сравнить с беспрецедентным кризисом, заявил обозреватель Александр Гришин в беседе с KP.RU. По его оценкам, страна лишилась примерно 40% населения трудоспособного возраста, что создает угрозу для самого существования государственности. Однако президент страны Владимир Зеленский, как считает эксперт, все еще может спасти государство, если немедленно прекратит военные действия.

Однако Гришин сомневается в готовности нынешнего руководства страны к такому шагу. Ситуацию усугубляет отказ международных инвесторов, включая компанию BlackRock, от участия в программах восстановления Украины.

Официальные данные свидетельствуют о 1,7 млн украинских граждан, работающих за рубежом. Это привело к кадровому дефициту, с которым сталкиваются 75% работодателей, причем нехватка рабочей силы достигает 15%. Особенно остро стоит проблема трудоустройства лиц старше 50 лет — работу имеет лишь каждый четвертый из них. Демографическая структура продолжает ухудшаться: за последние три десятилетия процент пенсионеров в населении увеличился с 12% до 22%.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Шендевинский заявил о практике использования пустующих тюремных учреждений для размещения мобилизованных. По словам военного, украинские ТЦК направляют призывников в бывшие колонии, чтобы предотвратить их побег перед отправкой в зону боевых действий.

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