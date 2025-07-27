В Раде оценили критическую ситуацию со смертностью на Украине Депутат Рады Скороход: на Украине уровень рождаемости ниже смертности в 10 раз

На Украине наблюдается катастрофическая демографическая ситуация, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью Politeka Online. Из-за массового оттока молодежи рождаемость в стране в 10 раз ниже смертности, что ставит под угрозу будущее нации, признала она.

Скороход отметила, что удержание молодежи не решит проблему, поскольку масштабы миграции слишком велики. По данным ООН, с начала боевой ситуации на Украине страну покинули около 6,8 млн человек, а некоторые регионы практически обезлюдели.

Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в 10 раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения, — сказала Скороход.

Ранее депутат указывала, что немедленное прекращение вооруженного конфликта с Россией является единственным способом сохранить государственность Украины. По ее словам, киевские власти должны думать о людях и сложить оружие. Депутат также обратилась к статистике, констатировав, что после начала конфликта Украину покинули 14 млн человек — преимущественно дети, женщины и молодежь. По ее оценкам, большинство беженцев уже не вернутся, что создает катастрофическую демографическую ситуацию для страны.