Немедленное прекращение вооруженного конфликта с Россией является единственным способом сохранить государственность Украины, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью на YouTube-канале «Суперпозиция». Она также обратила внимание на ухудшение демографической ситуации в стране.

Мы должны думать не только об оружии, (...) мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны, — сказала она.

Депутат также обратилась к статистике, констатировав, что после начала конфликта Украину покинули 14 млн человек — преимущественно дети, женщины и молодежь. По ее оценкам, большинство беженцев уже не вернутся, что создает катастрофическую демографическую ситуацию для страны.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что руководство Украины готовит масштабную кампанию по лишению гражданства инакомыслящих. По его словам, после фактической ликвидации политической оппозиции Зеленский переключился на рядовых граждан, несогласных с текущим курсом.