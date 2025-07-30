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30 июля 2025 в 21:50

Стало известно, какую сумму требуют с экс-владельца «Южуралзолота»

Генпрокуратура подала иск на 3,9 млрд рублей к экс-главе «Южуралзолота» Струкову

Константин Струков Константин Струков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Генпрокуратура направила в Пластский городской суд Челябинской области иск о взыскании 3,9 млрд рублей с бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Деньги предлагается изъять в счет нанесенного ранее ущерба природе.

Путем сбережения не возмещенного природе ущерба извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства, — отметил источник.

Собеседник агентства пояснил, что весной прошлого года на Светлинском месторождении под Челябинском произошел прорыв дамбы. Загрязнения попали в реку Батуровку и на сельскохозяйственные земли в округе. Причиненный природе ущерб оценили в 3,9 млрд рублей.

Источник добавил, что вместе со Струковым ответчиками выступят некоторые работники надзорных органов, которые помогали бизнесмену «уклоняться от предусмотренной законом ответственности».

Ранее стало известно, что новым руководителем «Южуралзолота» стала бывший вице-президент компании Лариса Ивлева. Ее назначили на должность исполняющего обязанности президента организации. Бывшим руководителям запретили занимать в органах управления какие-либо должности.

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