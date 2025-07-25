В СПЧ высказались об идее поднять демографию в России с помощью мигрантов Глава СПЧ Фадеев: нельзя решить демографическую проблему с помощью мигрантов

Демографическую проблему в России абсурдно решать за счет притока мигрантов, заявил KP.RU глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации — сложная задача, по которой пока нет ясных решений.

Это абсурдная идея — решать демографическую проблему за счет мигрантов. Нам не нужна просто масса людей, нам нужны полноценные граждане России, — отметил глава СПЧ.

Фадеев также рассказал, что несколько раз собирал ведущих специалистов, но конкретных предложений от них так и не получил. По его словам, даже понимания происходящего в демографии нет. Это говорит о том, что проблема требует более глубокого и профессионального подхода.

Отдельно глава СПЧ прокомментировал инициативы по ограничению абортов. Он назвал такие меры неэффективными и отметил, что нельзя заставить женщину рожать против ее воли. Если в одном регионе аборты будут запрещены, женщина просто поедет в другой. Фадеев подчеркнул, что запретительные меры — это не позиция государства, а скорее «хайп отдельных политиков».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не запугивать врачей наказаниями за склонение к абортам, так как подобная формулировка держит медицинских работников в страхе. По ее словам, в ситуации нехватки врачей, медсестер и акушерок в РФ не следует принимать законы с неясными формулировками. Депутат отметила, что в таком случае люди будут отказываться работать в сфере медицины.