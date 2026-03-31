Вымрет к 2050 году: Украина на грани демографической катастрофы

На Украине ежегодно смертность превышает рождаемость примерно на 300 тыс. человек. По словам финансового аналитика Анатолия Куща, естественная убыль граждан сопоставима с населением Винницы. У эксперта вызывают наибольшие опасения показатели фертильности — на одну женщину в республике приходится меньше одного ребенка. Когда вымрет Украина — в материале NEWS.ru.

Что происходит с демографией Украины

Украинский финансовый аналитик Анатолий Кущ утверждает, что ежегодная убыль населения в стране сопоставима с численностью населения среднего областного центра, такого как Винница. По его словам, превышение уровня смертности над рождаемостью ежегодно составляет около 250–300 тысяч человек.

«Фактически каждый год исчезает такой город, как Винница», — подчеркнул аналитик.

Кущ выделил три главные проблемы украинской демографии. В первую очередь речь идет о массовой эмиграции молодежи, второй фактор — снижение средней продолжительности жизни, а третий — резкое падение рождаемости.

Аналитик подчеркнул, что средняя продолжительность жизни женщин на Украине составляет 70 лет, а мужчин — 57–58. При этом большинство семей стараются вывезти детей и подростков из страны до наступления 14-15-летнего возраста. Выпускные классы школ в основном состоят только из девушек.

Наибольшие опасения вызывает показатель фертильности украинок, утверждает Кущ.

«Для простого воссоздания нации этот показатель должен составлять 2,0–2,1 ребенка на одну женщину. Сегодня фертильность обвалилась до 0,8–0,9, что означает физическую невозможность восстановления населения», — подчеркнул он.

Почему украинцы уезжают из страны

Согласно данным Организации Объединенных Наций, сегодня по всему миру насчитывается около 6,4–6,8 млн украинских беженцев. Из них 6,2 млн зарегистрированы в Европе и еще 560 200 — за ее пределами. При этом в Киеве сомневаются, что после окончания вооруженного конфликта все эти люди вернутся домой. По словам главы офиса миграционной политики страны Василия Воскобойника, на родину планируют приехать от 200 тысяч до 1 млн человек. Этот процесс растянется на два года по завершении боевых действий.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru отметил, что проблемы с массовым отъездом украинцев за рубеж возникли задолго до СВО.

«Еще до начала боевых действий Украина была самой старой страной Европы. Дело в том, что немалая часть трудоспособного населения уехала на заработки и не планирует возвращаться. С 1990-х власти разваливали экономику — работать физически стало негде, поэтому люди уезжали в Россию и ЕС», — подчеркнул он.

По словам Сафонова, после начала спецоперации ВС РФ ситуация ухудшилась. Отъезд украинцев за границу приобрел массовый характер, так как страну стали покидать молодые люди.

«Если в стране нет молодежи, то у нее нет будущего — некому рожать», — сказал собеседник.

Старший научный сотрудник Института демографии им. Вишневского Екатерина Щербакова сказала NEWS.ru, что при сохранении текущей ситуации Украина столкнется с рядом серьезных последствий.

«Первое — дальнейшее повышение среднего возраста населения, второе — снижение рождаемости, третье — уменьшение доли трудоспособного населения», — сказала аналитик.

По ее словам, оставшиеся на Украине женщины вряд ли станут массово рожать, поскольку им непонятны перспективы страны на ближайшие 20–25 лет. Прежде всего, речь идет о безопасности — физической и экономической.

«Власти Украины не могут обрисовать эти перспективы и обеспечить их реализацию. Поэтому украинки будут мало рожать», — добавила собеседница.

Что грозит Украине из-за падения рождаемости и роста убыли населения

Через 20–30 лет Украины не будет как социально-политического конструкта, заявил NEWS.ru социолог Игорь Кузнецов. По его словам, в государстве не останется людей, способных содержать госаппарат.

«Это будет страна стариков: молодежь и люди среднего возраста, кто уехал в Европу или Россию, туда не вернутся. Примерно к 2050 году, возможно раньше, Украина станет протекторатом относительно большого и богатого государства или распадется на несколько частей, которые отойдут к России, Польше, Венгрии и Румынии. Другого варианта, чтобы прокормиться, у нее не останется», — пояснил социолог.

По его мнению, украинцы окончательно не вымрут, но большинство из них станут гражданами других стран.

Между тем Сафонов отметил, что Украина продолжит вымирать. «Дело в том, что у нее нет и не предвидится серьезной экономической базы», — подчеркнул он.

Щербакова в свою очередь считает, что у Украины остался лишь один способ удержаться на плаву и избежать полной гибели — войти в состав России.

«У РФ есть средства, чтобы развивать присоединенные территории, создавать там рабочие места. Если есть рабочие места, то есть и перспективы», — заключила эксперт.

