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06 июля 2025 в 08:22

МИД Украины назвал токсичными разговоры о вступлении страны в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО стали «очень токсичными» по отношению к Киеву, такое мнение в интервью журналисту Александру Нотевскому на его YouTube-канале высказал представитель министерства иностранных дел страны Георгий Тихий. По его словам, уже давно приведены все аргументы и контраргументы, и дискуссия ходит по кругу.

В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <…> выходит на одну и ту же тропу, — пожаловался Тихий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал логичным и справедливым решение Соединенных Штатов переложить на Европу расходы на военную помощь Украине. По его словам, европейцы должны взять на себя большую долю обязательств.

До этого представитель Белого дома сообщал, что США приостановили поставки вооружений не только Украине. Так, по его словам, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны.

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