Составлен список самых громких скандалов с участием российских футболистов

Недавно бывший игрок ФК «Краснодар» Федор Смолов оказался в центре скандала, устроив драку в одном из московских заведений. Какие еще звезды российского футбола попадали в скандалы?

Драка Смолова в «Кофемании»

Федор Смолов в ночь на 28 мая подрался с двумя посетителями заведения «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Причиной конфликта, по данным Telegram-канала Baza, стали оскорбления в адрес спортсмена.

После драки Смолову предложили заплатить миллион рублей, чтобы соответствующее видео не попало в Сеть, а когда футболист согласился, с него потребовали уже три миллиона рублей, пишет Baza.

«Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в Сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели заявили ему, что один миллион все же мало, и футболист должен заплатить больше. В результате Федор отказался это делать, после чего видео появилось в Сети», — уточнил источник.

Уточняется, что пострадавшие написали заявление в полицию, однако им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

«Людям, с которыми дрался Смолов, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела за отсутствием состава преступления: никто из них не получил травм или побоев. Сейчас уже им может грозить уголовное дело за вымогательство», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам футболист после конфликта принес извинения другим посетителям кафе.

Слитые интимные видео Дзюбы

В ноябре 2020-го в Сети появился ролик интимного характера с участием Дзюбы. Позже футболист объяснил, что видео украли с его телефона, а затем шантажировали, вымогая деньги за то, чтобы не публиковать ролик. Этот случай вызвал резонанс в СМИ. Тренер национальной команды Черчесов не стал вызывать игрока на ближайший сбор, футболиста лишили капитанской повязки в «Зените». Когда внимание к Дзюбе спало, нападающий вернулся в сборную.

Летом 2023 года в Сети появилось новое откровенное видео с участием Дзюбы. На кадрах футболист показывает обнаженные части тела и рассказывает собеседнице о своих сексуальных фантазиях.

Кроме того, Дзюба публично ссорился с тренерами и другими футболистами.

В ноябре прошлого года спортсмен рассказал, почему не пожмет руку главным тренерам своих бывших клубов — Сергею Семаку из «Зенита» и Михаилу Галактионову из «Локомотива». По словам игрока, у наставников не нашлось храбрости лично сказать о решении не продлевать с ним контракты.

Также экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал Артема Дзюбу «вонючим псом». Это произошло в ходе беседы с футбольным комментатором Тимуром Журавелем перед ретроматчем памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо». Журналист задал Павлюченко вопрос, является ли Дзюба «псиной или нет».

Дзюба подверг критике работу комментаторов и заявил, что они должны описывать действия игроков, а не давать оценочное суждение.

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки за две драки

В октябре 2018 года Александр Кокорин, который тогда выступал за «Зенит», и Павел Мамаев, представлявший «Краснодар», вместе со своими товарищами стали участниками двух конфликтов, которые переросли в драки. Игроки праздновали 10-летие дружбы и около двух часов ночи возле московского ночного клуба «Эгоист» избили Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. У пострадавшего были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Драка попала на видео.

Спустя некоторое время после инцидента в одном из столичных заведений произошла стычка между группой спортсменов и представителями Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, занимающим пост генерального директора НАМИ. Кокорин ударил Пака стулом, инцидент также был записан на видео. Две драки с участием футболистов вызвали широкий общественный резонанс.

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий спустя три дня оказались в СИЗО. В мае 2019-го Кокорины получили по 1,5 года тюрьмы, а Протасовицкий с Мамаевым — по году и пять месяцев. 17 сентября 2019-го все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в Нидерландах суммарно приговорен к 7,5 года тюрьмы по двум уголовным делам. Первый срок, который составляет 18 месяцев лишения свободы, футболист получил летом 2023 года. Его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел на семейной вечеринке в июле 2020 года.

По версии следствия, футболист, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее Промес подписал контракт со «Спартаком». Обвинения в свой адрес голландец не комментировал и на родину больше не возвращался. Зимой 2023 года Промес не выезжал за пределы России, пропустив сборы красно-белых в Турции и ОАЭ.

Второе уголовное дело футболиста связано с контрабандой запрещенных веществ. В феврале 2024 года форварда приговорили к шести годам тюрьмы. Промес и представители футболиста не признали вину.

12 июня футболиста арестовали в Дубае недалеко от дома и направили в СИЗО. 20 июня Промеса экстрадировали в Нидерланды. Экс-игрока «Спартака» отправили на самолете в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции.

Бухаров напился и буянил в аэропорту Петербурга

Вечером 2 сентября 2013 года нападающий петербургского «Зенита» Александр Бухаров был задержан полицией в аэропорту Пулково в состоянии алкогольного опьянения.

Как писала rg.ru со ссылкой на очевидцев, Бухаров явился в аэропорт уже будучи в нетрезвом состоянии, он позволил себе затушить окурок о палас и разбить бокал. Кроме того, как писало издание, футболист приставал к девушкам из обслуживающего персонала.

Игрок провел около семи часов в изоляции в линейном отделе полиции.

Правоохранители составили административный протокол. За нахождение в состоянии алкогольного опьянения в воздушной гавани спортсмен был оштрафован.

Читайте также:

Смолов устроил драку в Москве: что известно, при чем тут Кокорин и Мамаев

Тяжелое детство, конфликт с Киркоровым, глухота: куда пропал Дмитрий Колдун

Преследование, личная жизнь, восхищение Лавровым, СВО: где сейчас Дайнеко