Готовим утром, едим уже вечером: малосольные помидоры

Иногда хочется чего-то простого, но с ярким вкусом. С этой задачей на все сто справляются малосольные помидоры. Утром вы тратите всего несколько минут на подготовку, а уже к вечеру получаете ароматную и пикантную закуску, которая прекрасно дополнит ужин.

500 граммов томатов тщательно промойте. Крупные экземпляры разрежьте на половинки или четвертинки, мелкие можно проколоть зубочисткой у плодоножки — так они лучше просолятся.

Пару чесночных долек очистите и нарежьте тонкими пластинками. Небольшие пучки любимой зелени крупно порубите. В контейнер уложите помидоры, чередуя их с травами и чесноком.

Для рассола возьмите литр воды. Лучше выбрать холодную. В ней растворите немного соли и сахара. Залейте рассолом помидоры. Накройте крышкой и оставьте на 6–8 часов в тепле. После этого можно убрать малосольные помидоры в холодильник еще на пару часов — так вкус станет более насыщенным.