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06 июля 2025 в 20:31

Появилось видео, как «десятка» влетела в толпу детей и убила школьницу

Появилось видео смертельного наезда пьяного водителя на подростков в Энгельсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео смертельного ДТП в саратовском городе Энгельсе, где пьяный водитель за рулем ВАЗ-2110 на скорости влетел в группу подростков, стоящих у пешеходного перехода. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash. По его данным, 14-летняя школьница скончалась, а один из парней находится в реанимации.

В материале отмечается, что авария произошла на пересечении улиц Краснознаменной и Мира, когда нарушитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем «десятки», пишет канал, находился пьяный 30-летний водитель.

В региональном УМВД отметили, что в настоящее время полицейские работают на месте происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее пресс-служба СУ СК по Саратовской области сообщала, что пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе. Школьница от полученных травм погибла на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновник ДТП задержан.

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