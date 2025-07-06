Страны БРИКС сделали резкое заявление о борьбе с международным терроризмом Страны БРИКС призвали к скорейшему принятию конвенции о борьбе с терроризмом

Страны БРИКС призвали ускорить принятие глобальной конвенции по борьбе с терроризмом, говорится в декларации саммита объединения, опубликованной на сайте правительства Бразилии. Уточняется, что документ должен быть утвержден в рамках ООН.

Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. Мы призываем к согласованным действиям против всех террористов и террористических организаций, признанных таковыми ООН, — сказано в декларации.

Участники саммита заявили, что любые проявления терроризма недопустимы и не подлежат оправданию, вне зависимости от причин, места, времени и исполнителей подобных действий. В БРИКС также подчеркнули, что терроризм нельзя связывать с какой-либо религией, нацией, культурой или этнической принадлежностью.

Страны объединения также отметили, что все, кто причастен к терроризму или способствует ему, должны нести ответственность по законам своей страны и международным нормам. Именно государства должны нести основную ответственность за обеспечение безопасности. Любые меры в этой сфере должны соответствовать нормам международного права.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад потворствовал сепаратизму и терроризму по принципу «все хорошо, если это против России». Другие страны закрывали глаза на действие террористических ячеек в России, подчеркнул он.