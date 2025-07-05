Наступление ВС РФ на Харьков 5 июля: живая Савченко, новые бои за Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 5 июля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 5 июля: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении произошли изменения за минувшие сутки. В результате решительных действий подразделение группировки войск „Север“ освободило село Меловое, на границе Белгородской и Харьковской областей. Наши наступали со стороны Валуйского района Белгородской области. Само село — типичный приграничный населенный пункт, на правом берегу реки Казинка. Длина — около 6 км. К Меловому примыкает довольно большой лесной массив, там завязались упорные бои. Некоторые вражеские эксперты считают, что наши войска двинутся в сторону села Отрадное Двуречанского района Харьковской области, до которого 7 км открытой местности, с целью выхода в тыл ВСУ, занимающих укрепрайон в поселке Двуречанское», — сообщил военный эксперт Геннадий Алехин.

По словам аналитика, от Мелового на запад порядка 20–25 км до Великого Бурлука, это центр оперативного руководства и материального обеспечения ВСУ на данном направлении.

«На юго-западе расположен населенный пункт Колодезное. Именно связка Колодезная — Григоровка — Митрофаново обеспечивает восточное и южное направления линии обороны противника. Здесь оборону держит 151-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. Естественно, противнику придется укреплять это направление, в условиях жуткого дефицита живой силы и нехватки боезапаса. И, на мой взгляд, командование ВСУ прекрасно понимает, что с нашей стороны на этом направлении идет самое настоящее, классическое растаскивание резервов ВСУ. За три года СВО здесь были устроены достаточно мощные фортификационные заграждения, минные поля, и противник держал тут большой объем сил. Но наши оказались проворнее», — отметил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Алехин рассказал, что на Волчанском и Липцевском направлениях были нанесены удары по скоплению личного состава ВСУ в районе Охримовки и Волчанских Хуторов.

«Также нанесены минимум 15 ударов „Геранями“ по району Чугуева (там военный аэродром и учебные базы). Еще нюанс. Минобороны РФ вчера показало, как работает термобарический „Град“: неуправляемые реактивные заряды 122 мм с термобарической головной частью. Они разрабатывались для корабельного комплекса. А теперь артиллеристы использовали их в районе населенного пункта Новый Мир на границе с ЛНР», — подчеркнул он.

Алехин также обратил внимание, что информация о смерти украинской националистки Надежды Савченко в Харьковской области не подтверждается.

«Не подтвердился вброс (как оказалось) уже о забытой Надежде Савченко. Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, командир штурмовой роты подразделения ВСУ, которое воюет на Купянском участке. Позывной у нее Пуля. Пуля вышла в эфир и заявила, что жива и здорова. Так что надо быть аккуратнее с фейками о, как ее называют, „сбитой летчице“. Так вот, на Волчанском участке, продолжаются боевые действия. По последней информации, наши зачищают лесопосадки в окрестностях Волчанска. Ночью воздушная разведка выявила четыре штурмовые группы и замаскированные орудия и пункт управления БПЛА. Были нанесены огневые удары, все цели уничтожены. Харьков: военным передали спецтехнику для разминирования иностранного производства — небольшие электрические машины дистанционного управления, могут бесшумно работать до 8 часов. Такие машины уже передали в подразделения ВСУ», — добавил Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Военная хроника» прокомментировала слова немецкого эксперта Юлиана Репке о ситуации на Харьковском направлении.

«Вы не поверите, но тот самый Юлиан Репке, который на протяжении года убеждал аудиторию Bild, что у России „осталось два дня мобрезерва“, теперь пишет о том, что наступление ВС РФ под Харьковом „снова набирает обороты“. Он сообщает, что российским войскам удалось соединить плацдармы в районе Строевки и Мелового за Купянском, а также совершить рывок на 18 километров западнее, захватив окрестности — порядка 20 кв. км. По сути, новый участок госграницы между РФ и Украиной теперь контролируется только РФ. Это направление ближе к двуречанскому плацдарму, который РФ планомерно держат и расширяют уже длительное время, так что дальше можно ожидать активизации боев за Купянск. От Мелового до Волчанска, впрочем, тоже всего ничего — около 50 км», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 5 июля: ждать ли сильного ветра и похолодания

Составлен список звезд, которые так и не обозначили свою позицию по СВО

Охлобыстин, сын в тюрьме, отказ от кино: как живет актер Вадим Демчог