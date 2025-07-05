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05 июля 2025 в 09:35

ВСУ в панике просят командование готовить к обороне один населенный пункт

ВСУ просят командование подготовить к обороне Великий Бурлук

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские солдаты просят свое командование приготовиться к обороне населенного пункта Великий Бурлук, расположенного в Харьковской области, после того как ВС РФ установили контроль над Меловым, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, ВСУ находятся в панике после наступления бойцов группировки «Север».

Наступательная операция бойцов «Севера» на севере Купянского района посеяла панику среди украинских националистов, которые требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок Великий Бурлук, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы армии России прижали солдат ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. Он отметил, что под контролем украинских войск остается не более полукилометра береговой линии. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, американские журналисты предположили, что в ближайшие полгода армия Украины может утратить боеспособность без стабильной поддержки со стороны западных государств. Они также отметили смену настроений в Киеве.

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Харьковская область
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