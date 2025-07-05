ВСУ в панике просят командование готовить к обороне один населенный пункт ВСУ просят командование подготовить к обороне Великий Бурлук

Украинские солдаты просят свое командование приготовиться к обороне населенного пункта Великий Бурлук, расположенного в Харьковской области, после того как ВС РФ установили контроль над Меловым, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, ВСУ находятся в панике после наступления бойцов группировки «Север».

Наступательная операция бойцов «Севера» на севере Купянского района посеяла панику среди украинских националистов, которые требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок Великий Бурлук, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы армии России прижали солдат ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. Он отметил, что под контролем украинских войск остается не более полукилометра береговой линии. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, американские журналисты предположили, что в ближайшие полгода армия Украины может утратить боеспособность без стабильной поддержки со стороны западных государств. Они также отметили смену настроений в Киеве.