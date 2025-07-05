Неожиданный маневр ВС РФ и «бойцы-призраки» ВСУ: новости СВО на утро 5 июля

Российские военные совершили неожиданный маневр в Запорожской области. Подразделения прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища, чтобы атаковать позиции ВСУ с фланга. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Этот тактический ход позволил российским войскам закрепиться в северо-западной части населенного пункта Каменское. Сейчас большая часть поселка находится под контролем подразделений ВС РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Экс-заключенные из батальона ВСУ «потерялись» под Волчанском

Бывшие заключенные, служившие в батальоне «Шквал» 57-й бригады ВСУ, пропали без вести под Волчанском в Харьковщине, о чем сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел в конце июня.

По имеющимся данным, в это время социальные сети заполонили объявления о поиске пропавших в этот период членов состава данной бригады. Источники предположили, что это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки.

Саратовскую область атаковали дроны ВСУ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он не уточнил, какого типа были дроны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Очевидцы говорили об активной работе сил противовоздушной обороны в Энгельсе. Предположительно, не менее восьми взрывов раздались над городом примерно в 03:50 мск.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боец ВС России спас своего тяжелораненого сына под Угледаром

Российский военнослужащий с позывным Инзер рассказал, что спас своего тяжелораненого сына на Угледарском направлении. Оба мужчины родились в Башкирии и служили в противотанковом артдивизионе. Сын ушел на фронт в рамках мобилизации, а отец присоединился к нему позже.

В ходе выполнения боевой задачи Тимур с позывным Шеф подорвался на противопехотной мине, в результате чего ему оторвало ступню. Раненый солдат вынужден был укрываться от обстрелов ВСУ. Узнав о случившемся, Инзер немедленно отправился на помощь сыну.

ВСУ атаковали российский химический завод

ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области, сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале. По его данным, на фоне этого в промзоне города зафиксировано мощное возгорание на заводе красок. На момент инцидента сообщалось о двух пострадавших, один из них находился в тяжелом состоянии и доставлен в Шебекинскую больницу, сказано в материале. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Над предприятием после атаки поднимался густой черный дым. Местные жители могли увидеть последствия удара за 50 километров от завода.

Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили усиление украинской системы ПВО, однако конкретных договоренностей достигнуто не было. Сообщается, что Берлин готов финансировать закупки американских зенитных комплексов Patriot для передачи Киеву, но Вашингтон пока не дал четкого ответа.

Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Украине вооружений. До этого официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что на днях канцлер «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

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