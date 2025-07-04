Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля

Российские военные заняли населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск.

В ночь на 4 июля ВС России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута — все объекты поражены.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 4 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Ураган» стер с лица земли пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении был уничтожен благодаря расчету РСЗО «Ураган», заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По его словам, уничтожение пункта ВСУ создало условия для продвижения российских штурмовых подразделений. Расчет покинул позицию, как только выполнил задачу, пояснил Руденко. Военные замаскировали машину и отправились в укрытие для перезарядки, добавил источник.

По территории Украины ударило рекордное число российских дронов-камикадзе

Рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Основным направлением удара стал Киев, отмечается в посте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вместе с тем ВС РФ нанесли удар с помощью одной ракеты «Кинжал», а также шести баллистических «Искандеров» и четырех крылатых ракет, заявляют журналисты. В общей сложности 72 ракеты и БПЛА достигли целей, уточняют они.

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В ДНР сообщили об огневом мешке для ВСУ в одном городе

ВС России зачистили от ВСУ «карман» между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, эта операция позволила выровнять линию фронта и взять Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР в огневой мешок.

Российские удары по Киевской области перегрузили украинскую систему ПВО

Российские войска совершили серию атак на Киевскую область — под ударом оказались система противовоздушной обороны, склады и объекты с горюче-смазочными материалами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, атаки привели к перегрузке ПВО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отметил Лебедев, атака проводилась комплексно с использованием барражирующих боеприпасов и высокоточного оружия, что позволило поразить ключевые объекты инфраструктуры. По его словам, зафиксировано не менее 20 успешных попаданий в стратегически важных точках, среди которых Киев, Васильков, Бровары, Борисполь, Буча и Вышгород.

В Госдуме назвали главные цели мощнейших ударов по Киеву

Мощные удары по объектам ВПК под Киевом подтолкнут Украину начать переговоры с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, были атакованы ключевые объекты военной инфраструктуры, включая аэродром Жуляны, где находятся склады боеприпасов и беспилотников ВСУ.

Он подчеркнул, что уничтожение остатков западной техники и сокращение поставок от США оставляют Украине все меньше возможностей для сопротивления. Депутат призвал Киев как можно скорее начать переговоры, иначе последствия будут еще тяжелее.

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