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04 июля 2025 в 13:57

В Минобороны раскрыли детали удара по украинским предприятиям ВПК

Минобороны сообщило о массированном ответном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Фото: МО РФ

В ночь на 4 июля ВС России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута — все объекты поражены.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине за неделю. По данным ведомства, были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления БПЛА, места хранения безэкипажных катеров. Также речь идет о пунктах временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

В период с 28 июня по 3 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, — заявили в ведомстве.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области. По его словам, среди пораженных объектов — Национальная академия СБУ, аэропорты Жуляны и Борисполь и таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции Васильков-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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