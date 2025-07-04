Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении был уничтожен благодаря расчету РСЗО «Ураган», заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Получив разведданные, артиллеристы оперативно развернули боевую машину, произвели точный залп 220-мм снарядами, уничтожив все цели, — заявил военкор.

По его словам, уничтожение пункта ВСУ создало условия для продвижения российских штурмовых подразделений. Расчет покинул позицию, как только выполнил задачу, пояснил Руденко. Военные замаскировали машину и отправились в укрытие для перезарядки, добавил источник.

Ранее на Красноармейском участке фронта артиллерийские подразделения группировки «Центр» провели высокоточный удар по командному пункту ВСУ, сообщил Руденко. Расчет системы залпового огня «Ураган» поразил цель с первого выстрела. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Также источники сообщили, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Министерство обороны России не давало комментариев по этой информации.