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04 июля 2025 в 11:19

«Ураган» стер с лица земли пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Военкор Руденко: российский «Ураган» уничтожил пункт дислокации ВСУ

Фото: МО РФ

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении был уничтожен благодаря расчету РСЗО «Ураган», заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Получив разведданные, артиллеристы оперативно развернули боевую машину, произвели точный залп 220-мм снарядами, уничтожив все цели, — заявил военкор.

По его словам, уничтожение пункта ВСУ создало условия для продвижения российских штурмовых подразделений. Расчет покинул позицию, как только выполнил задачу, пояснил Руденко. Военные замаскировали машину и отправились в укрытие для перезарядки, добавил источник.

Ранее на Красноармейском участке фронта артиллерийские подразделения группировки «Центр» провели высокоточный удар по командному пункту ВСУ, сообщил Руденко. Расчет системы залпового огня «Ураган» поразил цель с первого выстрела. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Также источники сообщили, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Министерство обороны России не давало комментариев по этой информации.

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