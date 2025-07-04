Еще один населенный пункт в зоне СВО перешел под контроль ВС России

Еще один населенный пункт в зоне СВО перешел под контроль ВС России Минобороны РФ: ВС России заняли Предтечино в ДНР

Российские военные заняли населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее российская армия взяла под контроль село Разино в зоне СВО. Населенный пункт находится на территории ДНР. Кроме того, военные заняли населенный пункт Меловое в Харьковской области. Это помогло ВС России продвинуться на соответствующем направлении.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ из села Каменского в Запорожской области. Он подчеркнул, что речь идет об участке, расположенном к югу от реки Янчекрак. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения продвинулись в восточной части села Каменского. По его словам, ВС РФ взяли под контроль четыре квадратных километра территории. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.