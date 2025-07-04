Боец СВО раскрыл, как на фронте поступают с телами погибших солдат ВСУ Боец Неволин: документы погибших солдат ВСУ оставляют на их могилах в зоне СВО

Тела погибших солдат ВСУ в зоне СВО закапывают, а документы кладут в мешочки и крепят к могильным крестам, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, таким образом трупы военнослужащих Украины защищены от растаскивания дикими животными.

После окончания боя, если позиция переходила к нам, мы стаскивали тела убитых противников в тень, если не было времени, чтобы прикопать. Когда было время, мы их прикапывали. Хоронят обычно глубже. А тут мы аккуратно складывали тела и прикапывали сверху. Так мы и от разложения на жаре защищали тела, и от растаскивания останков дикими животными. Если это было в городской застройке, то тела стаскивали в подвал. Документы собирали в пакетик и вешали его на крест, под которым были захоронены покойные. Пакетик защищал документы от влаги, — добавил Неволин.

Ранее боец СВО отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Алексей Шорохов заявил NEWS.ru, что самые опасные иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины приехали из Израиля. При этом, по его словам, наибольшие зверства совершает «Грузинский национальный легион» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).