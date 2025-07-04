Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:11

Мирошник раскрыл, сколько детей погибло с начала года от атак ВСУ

Мирошник: 13 детей погибли с начала 2025 года от атак ВСУ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не менее 13 детей погибли и 135 пострадали с начала 2025 года из-за атак ВСУ, заявил во время брифинга посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, всего за последние полгода жертвами ударов украинских военных стали 454 мирных жителя, были ранены более 2,5 тысячи человек.

С начала 2025 года от рук украинских боевиков погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести, — сказал Мирошник.

Ранее дипломат отметил, что киевские власти своими терактами на территории России провоцируют Москву на прекращение мирных переговоров. Он подчеркнул, что диалог с РФ для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения «подобен смерти».

Мирошник добавил, что, организуя теракты, Киев сознательно создает крайне негативный информационный фон вокруг дипломатических усилий. Это, по мнению представителя МИД, является тактикой давления и прямым указанием на нежелание украинской стороны достичь какого-либо соглашения. Подобные действия демонстрируют, что участие Украины в переговорах продиктовано не стремлением к миру, а исключительно внешним принуждением.

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