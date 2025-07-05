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Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 04:31

Стало известно о нестандартном маневре ВС России в Запорожской области

«РВ»: бойцы ВС РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные совершили неожиданный маневр в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подразделения прошли по дну обмелевшего Каховского водохранилища, чтобы атаковать позиции ВСУ с фланга. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Этот тактический ход позволил российским войскам закрепиться в северо-западной части населенного пункта Каменское. Сейчас большая часть поселка находится под контролем подразделений ВС РФ.

После форсирования бывшего Каховского водохранилища наши бойцы атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населенного пункта и продвинулись там, создав новый плацдарм, — говорится в публикации военкоров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 июля ВС России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута — все объекты поражены.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области. По его словам, среди пораженных объектов — Национальная академия СБУ, аэропорты Жуляны и Борисполь, а также таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции Васильков-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
СВО
Каховское водохранилище
Запорожская область
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