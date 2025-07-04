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04 июля 2025 в 20:57

ВСУ атаковали российский химический завод

WarGonzo: ВСУ ударили по химзаводу в Шебекино Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области, сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. По его данным, на фоне этого в промзоне города зафиксировано мощное возгорание на заводе красок. К настоящему времени сообщается о двух пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии и доставлен в Шебекинскую больницу, сказано в материале.

В Сети появились кадры с места событий, ими делятся местные жители. На видео можно увидеть, как над предприятием поднимается густой черный дым, который можно рассмотреть за 50 километров.

До этого в Сети появилось видео парка брошенной ВСУ в Курской области военной техники. На опубликованных кадрах можно увидеть не только грузовики и бронемашины, но и бронетехнику на гусеничном шасси. Уточняется, что соответствующую технику изучат и выставят для осмотра в российских городах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль.

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