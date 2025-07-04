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04 июля 2025 в 20:31

Парк брошенной ВСУ под Курском военной техники попал на видео

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

В Сети появилось видео парка брошенной ВСУ в Курской области военной техники. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Фронтовая птичка», можно увидеть не только грузовики и бронемашины, но и бронетехнику на гусеничном шасси. В материале сказано, что технику изучат и выставят для осмотра в городах России.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. Цель была достигнута — все объекты поражены.

Ранее появилась информация, что глава российского Минобороны Андрей Белоусов намерен лишить ВСУ главного оружия. По словам источника, на фоне ирано-израильского конфликта в Генштабе ВС РФ «будто получили отмашку» и начали лишать противника мобильности, «вынося» его запасы и переработку топлива. В связи с этим танки и самолеты Вооруженных сил Украины могут стать бесполезными, объяснил инсайдер.

ВСУ
Курская область
военная техника
бронемашины
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