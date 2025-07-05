Экс-заключенных из батальона ВСУ «потеряли» под Волчанском ТАСС: экс-заключенные из «Шквала» ВСУ сочли пропавшими без вести под Волчанском

Бывшие заключенные, служившие в батальоне «Шквал» 57-й бригады ВСУ, пропали без вести под Волчанском на Харьковщине, о чем ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел в конце июня.

По данным собеседников агентства, в это время социальные сети заполнили объявления о поиске пропавших в этот период членов состава данной бригады. Источники предположили, что это последствия многочисленных безуспешных попыток ВСУ провести контратаки.

Из текстов публикаций следует, что большинство пропавших без вести — бывшие заключенные украинских тюрем, мобилизованные в батальон «Шквал» 57-й ОМБр», — передает агентство.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении почти в полном составе без вести пропала 2-я штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Информацию подтвердили родные и близкие исчезнувших.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что командование ВСУ скрыло гибель роты штурмовиков на Сумском направлении, записав их пропавшими без вести. По его словам, подразделение понесло огромные потери и фактически перестало существовать, однако официально это не признается.