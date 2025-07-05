Отъезд из России, замершая беременность, слова об СВО: где сейчас Шпица

Отъезд из России, замершая беременность, слова об СВО: где сейчас Шпица

Актриса Катерина Шпица сообщила, что улетела с сыном из России. Куда направилась звезда, что известно о ее личной жизни, говорила ли она об СВО?

Где сейчас Катерина Шпица

Катерина Шпица рассказала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что они рискнули и отправились на Мальдивы, где идет сезон дождей.

«Мы оба любим дождь, поэтому без сомнений собрались на Мальдивы в „несезон“. Для разнообразия это очень даже интересно», — призналась артистка.

В 2025 году с участием Шпицы вышли сразу два кинопроекта: сериал «Казанова. В бегах» и фильм «сНежный человек». На данный момент в производстве находятся «Полярный-5» и «В поисках призраков».

Как сложилась личная жизнь Катерины Шпицы

Шпица растит 13-летнего сына Германа от каскадера Константина Адаева. Супруги расстались вскоре после рождения первенца.

В 2021 году Шпица вновь вышла замуж, ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.

Осенью Шпица рассказала, как пережила личную трагедию. В День матери, потерявшей ребенка, звезда сериала «Полярный» призналась, что сердце плода перестало биться на раннем сроке.

В социальных сетях звезда поделилась с подписчиками радостным известием о предстоящем пополнении в семье. Но, к сожалению, на первом ультразвуковом исследовании будущая мама узнала страшную новость: «К сожалению, сердцебиения нет. Диагноз — неразвивающаяся беременность».

На следующий день актрисе пришлось отправиться в операционную. Туда ее проводил муж.

«Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала. Стало легче. Затем полчаса парадоксально сладкого забытья под наркозом. И днем уже домой. Пришли мои родители из храма. Обнимали. Сынок был у другой бабушки, пока в неведении», — поделилась Шпица.

Актриса отметила, что решила дать себе еще день на то, чтобы прийти в себя и придумать, как поговорить с сыном. На следующий день звезда уже вышла на работу.

«Жизнь прекрасна, испытания временны, мы горевали, пока не испили чашу до дна, прошло время, и мы вернули себе ощущение счастья. Любим, верим и надеемся», — отметила Катерина.

Как Катерина Шпица относится к СВО

В день начала специальной военной операции артистка разместила в своих социальных сетях публикацию, в которой поделилась воспоминаниями о своем детстве на Украине.

«Я проснулась в 07:30, включила телефон около 08:00 и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время», — написала Шпица.

Актриса отметила, что не собирается разбирать, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

«У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», — отметила она.

В январе 2023 года Екатерина Шпица обратилась к детям участников спецоперации. Она поздравила их с Новым годом и Рождеством и пожелала им осуществления смелых желаний, сопутствующей удачи и чуда.

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