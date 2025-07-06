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06 июля 2025 в 20:16

Липовый продюсер кинул на деньги 10-летнюю певицу, обещая письмо от Шакиры

Мошенник выманил у матери 10-летней певицы почти 600 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферист в Москве под видом продюсера обманул мать 10-летней певицы, выманив у нее почти 600 тысяч рублей, передает РЕН ТВ. Мошенник пообещал, что организует выступление юной музыкальной исполнительницы в Кремле. Также он говорил, что девочка получит письмо от известной певицы Шакиры.

В Москве возбуждено уголовное дело против Данилы Ш., который похитил 588 500 рублей у матери 10-летней певицы, пообещав ей выступления в Кремле, на музыкальном фестивале. Также он обещал, что девочка получит письмо от Шакиры, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с помощью кино на онлайн-площадках. Обманщики предлагают жертвам совместный просмотр картин на интернет-ресурсах, присылая фальшивую ссылку на подключение к просмотру, за что требуется оплата подписки. Посредством подобных махинаций преступная группа смогла украсть у россиян почти 350 тысяч рублей.

Кроме того, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что мошенники в России переключились на звонки на стационарные телефоны. По его словам, они вынуждены перейти в этот сегмент из-за ограничений со стороны мобильных операторов.

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