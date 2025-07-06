В Германии назвали условие для возвращения воинской обязанности Штайнмайер: ФРГ может вернуть воинскую обязанность при нехватке добровольцев

Германия может вернуть всеобщую воинскую обязанность при нехватке добровольцев, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, которые приводит «Постньюс», с учетом изменения ситуации с безопасностью в Европе у Берлина не останется иного выхода.

Если не хватит добровольцев для заполнения бреши, то с учетом изменения ситуации с безопасностью в Европе у нас не останется иного выхода, как вернуться к воинской обязанности. Это требует больше времени на подготовку, — отметил Штайнмайер.

Немецкий лидер добавил, что дискуссия на тему возвращения всеобщей воинской обязанности особенно важна. Сейчас в коалиционном договоре правящих партий сказано только о намерении создать новую форму добровольной службы в армии.

Ранее профессор Потсдамского университета Зенке Найтцеля признавал, что значительная часть личного состава Бундесвера не готова к участию в возможных боевых действиях. По его словам, в германских вооруженных силах сохраняются системные проблемы. Свыше половины личного состава армии нельзя будет привлечь для выполнения боевых задач.