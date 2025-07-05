Война с «Ахматом» и критическое положение ВСУ: новости СВО на вечер 5 июля

Война с «Ахматом» и критическое положение ВСУ: новости СВО на вечер 5 июля

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру военных аэродромов украинской армии, склады с горючим и военной техникой, места хранения БПЛА и цеха по их сборке. По данным ведомства, в общей сложности за последние сутки противник потерял около 1265 бойцов.

В частности, группировкой «Север» было уничтожено 210 вражеских солдат в Сумской области. Бойцы группировки «Запад» ликвидировали более 230 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, подразделения Южной группировки — около 140 вражеских бойцов в ДНР, а в результате атак группировки «Центр» ВСУ потеряли в Днепропетровской области до 440 солдат.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 июля, читайте в материале NEWS.ru.

«Ахмату» объявили войну

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал войну против «Ахмата». По его словам, она носит информационный характер. Как отметил Алаудинов, «Ахмат» вызывает тревогу на Украине.

Он добавил, что с начала специальной военной операции было найдено много документации с рекомендациями по противодействию армии России, в том числе в информационном поле. В некоторых «методичках» описывались конкретные действия против «Ахмата».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военные стерли с лица земли наемников и вырвали «глаза» Patriot

Министерство обороны также сообщило, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение на переднем крае в Сумской области. Были разбиты силы противника в районе Храповщины, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки.

ВС РФ точным ударом «Гераней» уничтожили украинские цеха по производству БПЛА в районе Конотопа Сумской области. Кроме того, войска ударили беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наемников. Цель находилась в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. В результате атаки наемники были ликвидированы.

Как уточнили в ведомстве, ВС РФ также уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65, входящие в состав американского ЗРК Patriot. Вместе с этим украинские войска лишились двух пикапов, артиллерийских орудий, пусковой установки хорватской РСЗО RAK-SA-12 и склада с боеприпасами.

Киев оказался в тяжелом положении на фоне паники солдат

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая объявила о критическом состоянии зенитных систем «Гепард» и других аналогичных комплексов в Киеве. Она признала, что технический ресурс этих установок практически полностью выработан. По словам Безуглой, восстановительные работы в большинстве случаев проводятся силами самих расчетов без должного обеспечения.

Тем временем в Харьковской области украинские солдаты просят свое командование приготовиться к обороне населенного пункта Великий Бурлук. Это произошло после того, как ВС РФ установили контроль над Меловым. По данным источника, ВСУ находятся в панике после наступления бойцов группировки «Север».

ВС Украины Фото: Социальные сети

Из-за кого Украина лишилась американской помощи

Как считают авторы Responsible Statecraft, решение президента США Дональда Трампа временно прекратить военную помощь Украине вызвало панические настроения у киевских властей. Журналисты обратили внимание, что украинская сторона лишилась крайне необходимых поставок вооружений именно в момент активизации ВС РФ.

При этом аналитики Washington Post убеждены, что решение США приостановить поставки вооружения на Украину связано с необходимостью сосредоточиться на обороне Израиля. Речь идет о передаче Киеву систем Patriot, поскольку эти комплексы также востребованы в Ближневосточном регионе. Кроме того, считают эксперты, Вашингтон замораживает часть поставок оружия Украине из-за необходимости наращивать военный потенциал в Восточной Азии.

Зеленский начал подлизываться к Трампу

Как пишет испанская газета El Pais, президент Украины Владимир Зеленский начал благодарить американского лидера Дональда Трампа и льстить ему в каждом публичном заявлении. Журналисты заметили, что это происходит на фоне опасений Киева потерять поддержку Вашингтона.

Чем чаще обсуждается прекращение поддержки со стороны США, тем активнее Зеленский прибегает к хвалебной риторике, утверждают аналитики. По их словам, после недавней приостановки поставок ключевых боеприпасов со стороны Пентагона украинский президент сразу выступил с очередным благодарственным обращением.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как переговоры Путина и Трампа отразятся на СВО

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил уверенность, что переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, Москва не допустит нападения киевских вооруженных формирований на российскую территорию.

Шеремет подчеркнул, что Запад целенаправленно напичкал Украину летальным оружием. Парламентарий отметил, что Москва пресечет попытки ВСУ атаковать регионы РФ.

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