Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 09:23

Российские «Герани» накрыли пункт дислокации наемников у базы отдыха

Пункт дислокации наемников уничтожили ударом «Гераней-2» в Запорожской области

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вооруженные силы России ударили беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наемников украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цель находилась в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. В результате атаки наемники были ликвидированы.

Кадры уничтожения иностранных наемников ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области, — говорится в описании к видео.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска в ответ на действия противника нанесли массированный удар БПЛА и высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. Цель была достигнута — все объекты поражены.

До этого появилась информация, что в Харьковской области ликвидировали эстонского наемника Ало Клаассеппа, вступившего в ВСУ в начале этого года. Минобороны не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ
Запорожская область
ВС РФ
ВСУ
наемники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.