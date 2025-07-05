Российские «Герани» накрыли пункт дислокации наемников у базы отдыха

Вооруженные силы России ударили беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наемников украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цель находилась в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. В результате атаки наемники были ликвидированы.

Кадры уничтожения иностранных наемников ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области, — говорится в описании к видео.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска в ответ на действия противника нанесли массированный удар БПЛА и высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. Цель была достигнута — все объекты поражены.

До этого появилась информация, что в Харьковской области ликвидировали эстонского наемника Ало Клаассеппа, вступившего в ВСУ в начале этого года. Минобороны не комментировало эту информацию.