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04 июля 2025 в 09:43

На Украине ликвидировали эстонского наемника

В Харьковской области ликвидировали эстонского наемника Клаассеппа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Харьковской области ликвидировали эстонского наемника Ало Клаассеппа, сообщило издание Postimees со ссылкой на украинских военных. Отмечается, что он вступил в ВСУ в начале этого года и входил в состав батальона 3-й штурмовой бригады. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

25-летний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали командира роты ВСУ Романа Орищенко, который принимал активное участие в Евромайдане. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Источники отметили, что Орищенко координировал студентов во время революции 2004 года. В 2013-м он нес звуковую аппаратуру на Евромайдан и был одним из создателей «самообороны Майдана». В ВСУ Орищенко командовал ротой 72-й отдельной механизированной бригады.

До этого стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали командира 110-й ОМБр полковника ВСУ Сергея Захаревича. По данным источника, именно его подразделение ответственно за обстрелы Донецка, Горловки и других городов и поселков Донбасса. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Украина
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