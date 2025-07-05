Российские войска вырвали «глаза» и «глотку» у Patriot на Украине

Российские войска вырвали «глаза» и «глотку» у Patriot на Украине Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок и РЛС Patriot на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65, входящие в состав американского ЗРК Patriot, размещенного на Украине, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. ВСУ также лишились двух пикапов, артиллерийских орудий, пусковой установки хорватской РСЗО RAK-SA-12 и склада с боеприпасами.

Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — сказано в сообщении.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, российские войска уничтожили 663 самолета и 283 вертолета ВСУ. Также сбиты более 67 тысяч беспилотников и 614 зенитных комплексов.

Потери по бронетехнике составили свыше 24 тысяч танков и БМП. Уничтожены более 1,5 тысячи РСЗО и почти 27 тысяч артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, выведены из строя почти 38 тысяч единиц военной автомобильной техники.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что танки Abrams, которые идут на Украину по Черному морю от западных союзников, могут стать новой целью российских дронов. По его словам, их надо уничтожить, чтобы не было проблем в зоне СВО.