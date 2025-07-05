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05 июля 2025 в 12:13

Стало известно о новых успехах российских войск в Сумской области

Минобороны: российские войска улучшили положение в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские подразделения группировки войск «Север» улучшили положение на переднем крае в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были разбиты силы противника в районе Храповщины, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки.

Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что ВСУ на этом направлении потеряли до 210 военнослужащих. Также российская армия поразила три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 5 июля средства противовоздушной обороны перехватили и сбили шесть беспилотников. Две цели были ликвидированы над Московской областью, еще по одной — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

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