В Госдуме рассказали о влиянии переговоров с Трампом на ход СВО

В Госдуме рассказали о влиянии переговоров с Трампом на ход СВО Депутат Шеремет: переговоры с Трампом не влияют на ход СВО

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не влияют на ход СВО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, РФ не допустит нападения киевских вооруженных формирований на территорию РФ.

Поиск путей устранения конфронтации двумя президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в конфронтационных отношениях между Россией и Украиной никоим образом не отражается на ходе завершающей фазы спецоперации, направленной на обеспечение безопасности граждан России и демилитаризации украинской зоны, — добавил Шеремет.

Он подчеркнул, что Украину Запад целенаправленно напичкал летальным оружием. Парламентарий отметил, что Москва пресечет попытки ВСУ атаковать регионы РФ.

Российская сторона осуществляет это с единой целью — недопущения возможности нападения и террористических выпадов подконтрольных Западу Киевских неонацистов на российские территории и ее мирных жителей, — подытожил Шеремет.

До этого Трамп признал успешность действий России в противодействии санкционному давлению. Американский президент охарактеризовал Владимира Путина как профессионального политика. В ходе состоявшейся 3 июля беседы между лидерами значительное внимание было уделено обсуждению санкционных вопросов.