Российские военные уничтожили склады ВСУ и цеха по сборке БПЛА

Российские военные в зоне СВО уничтожили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады с горючим и военной техникой, а также места хранения БПЛА и цеха по их сборке, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там уточнили, что под удар также попали пункты временной дислокации противника, где находились иностранные наемники.

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах, — сказано в сообщении.

Ранее на левобережной территории Херсонской области были зафиксированы артиллерийские обстрелы, осуществленные украинскими вооруженными формированиями. За одни сутки было зарегистрировано 37 атак. Под удар попали девять населенных пунктов региона.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. На месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб.