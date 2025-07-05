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05 июля 2025 в 11:42

Украинские войска устроили артобстрел левого берега Днепра под Херсоном

РИА Новости: ВСУ совершили 37 артударов по левому берегу Днепра под Херсоном

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По его информации, всего за последние сутки противник совершил 37 ударов.

В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 18 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности под атакой украинских войск оказались девять населенных пунктов. В частности, речь идет об Алешках, Таврийске, Новой Каховке, Цукурах, Голой Пристани, Старой Збурьевке, Кардашинке, Каховке и Большой Лепетихе.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 5 июля средства противовоздушной обороны перехватили и сбили шесть беспилотников. Две цели были ликвидированы над Московской областью, еще по одной — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

Украина
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Херсонская область
артиллерия
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